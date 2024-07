Ufficiale Cosenza, colpo dal Sassuolo: arriva in prestito l'attaccante 2002 Ciervo

Colpo in entrata per il Cosenza che si è assicurato le prestazioni di Riccardo Ciervo. Il calciatore arriva dal Sassulo, che comunica la notizia tramite una nota affidata al proprio sito ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il calciatore Riccardo Ciervo (’02, attaccante) al Cosenza", si legge.

Anche il Cosenza conferma l'accordo: "Riccardo Ciervo è rossoblù. Attaccante esterno classe 2002, arriva in prestito dal Sassuolo. Grande rapidità e dribbling. Lo abbiamo affrontato (e ce lo ricordiamo bene!) in maglia Südtirol, ha giocato anche con Venezia, Frosinone e Sampdoria (10 presenze in A). Benvenuto, nuovo Lupo!", la nota diffusa dai Lupi.

Riccardo Ciervo, nato il 6 settembre 2000 a Roma, è un promettente difensore italiano attualmente sotto contratto con la formazione neroverde. Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha fatto il suo debutto professionale con la squadra Primavera nel 2017. Ha successivamente guadagnato esperienza in prestito al Pescara, giocando nella Serie B italiana. Conosciuto per la sua versatilità difensiva e la capacità di adattarsi a vari ruoli, Ciervo ha mostrato un rapido sviluppo e continua a essere considerato un talento di prospettiva per il futuro calcistico italiano.

Nella passata stagione ha militato tra le fila del Sudtirol. Per lui sono 124 le presenze in tutte le competizioni calcistiche, condite da 13 gol e 16 assist di cui 2 e 5 in Serie B.