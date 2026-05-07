Cosenza, Guarascio apre alla cessione: c'è stato un incontro con un gruppo italo-canadese

“La società crede fermamente nel proprio potenziale ed è consapevole di aver gettato negli anni basi solide. In un momento complesso per il club, guarda al domani con fiducia e responsabilità, confermando l’apertura a nuovi progetti. La proprietà osserva con interesse le manifestazioni di disponibilità da parte di potenziali nuovi acquirenti seri e motivati. Nel frattempo, in attesa che vengano formalizzate nei termini di legge le ostentate offerte di acquisto, necessariamente si dovrà andare avanti con il massimo impegno, nel rispetto dell’intera città”. Nella nota pubblicata dal Cosenza dopo l’eliminazione ai play off, il club calabrese apriva uno spiraglio alla cessione del club e qualcosa sembrerebbe già muoversi in questo senso.

Come riportato da Tifocosenza.it nella serata di oggi infatti sarebbe andato in scena un incontro a Lamezia Terme fra il presidente rossoblù Eugenio Guarascio, alcuni suoi collaboratori e gli emissari di un gruppo italo-canadese con base prevalentemente nel nostro paese arrivati da Roma per far entrare nel vivo la trattativa per il passaggio di proprietà.

Le basi sarebbero già state impostate negli scorsi mesi, ma il comunicato di ieri sera avrebbe accelerato le operazioni con il patron Guarascio che sarebbe pronto a entrare nei dettagli e concretizzare il proprio addio a una piazza con cui da tempo è in rotta di collisione.