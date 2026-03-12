Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 00:19Serie C
Claudia Marrone

Nonostante un momento decisamente positivo, e una classifica complessivamente ottima, in casa Cosenza continuano le tensioni tra la piazza e il presidente rossoblù Eugenio Guarascio, situazione che il sindaco della città Franz Caruso vuole assolutamente risolvere: come infatti si legge su cosenzachannel.it, il primo cittadino calabrese, venerdì 13 marzo alle ore 16:00, incontrerà una delegazione dei tifosi (composta da esponenti della Curva Sud e della Curva Nord) nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

L’appuntamento nasce su esplicita richiesta dei supporters che, come noto, da inizio anno hanno deciso di disertare le gare casalinghe, con le stesse che si giocano ormai su spalti quasi deserti. Ma chiaramente nessuno ce l'ha con la squadra, la protesta è rivolta al club, con la proprietà tra l'alto criticata anche proprio dal sindaco negli scorsi mesi.

Si capirà quindi a breve quello che sarà l'esito di questo incontro, e se magari si arriverà a dar sostegno alla squadra anche nel delicato rush finale che attende il campionato di Serie C, giunto ormai alle 32ª giornata sulle 38 in programma.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
