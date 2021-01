Dall'inauguration Day alla panchina dell'Olbia: il tragitto di Sanders (e il meme del club)

Si è svolto ieri l'inauguration Day dell’amministrazione guidata da Joe Biden, 46º presidente degli Stati Uniti, che, al mondo del web, ha regalato anche note divertenti. Non è infatti passato inosservato il senatore del Vermont, per altro tra i più importanti rappresentanti dell’ala radicale del partito Democratico, Bernie Sanders, che, seduto su una sedia pieghevole, ha sfoggiato un look poco consono all'occasione: giaccone pesante e questi guanti da montagna a rombi bianchi, neri e marroni, che hanno dato vita all’hashtag #BerniesMittens (#IGuantiDiBernie).

Non solo, si sono scatenati anche i meme che raffiguravano il senatore nei posti più impensabili... persino sulla panchina dell'Olbia, ad ascolta mister Massimiliano Canzi!