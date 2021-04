Dall'U23 parla Manna: "Nel vivaio la selezione è attenta: la Juventus non è una società per tutti"

Dalle colonne di Tuttosport, è intervenuto il responsabile della Juventus Under 23 Giovanni Manna, che ha parlato del progetto che sta regalando anche alla prima squadra bianconera dei nuovi talenti: "Il nostro obiettivo nel medio-lungo termine è proprio quello di assicurare alla prima squadra più rinforzi di qualità possibile. Per questo, se devo pensare alla più grande soddisfazione finora, la mente corre subito alla rete di Rafia in Coppa Italia con il Genoa: il passaggio del turno garantito dal gol di un ragazzo della seconda squadra, per certi versi, è il coronamento di un sogno. E un altro momento simbolo della stagione è stato il successo a Grosseto con la rete di Da Graca su assist di Miretti, ovvero due elementi giovanissimi e promossi dalla Primavera. Nel vivaio la selezione è attenta: la Juventus non è una società per tutti. Per quanto sia fondamentale l'apporto anche degli over: non tanto in campo, quanto nel quotidiano. Il loro modo di lavorare in allenamento deve essere d'esempio per ispirare i più giovani".