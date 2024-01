Ufficiale Dalla MLS alla Serie C: Petrasso ha firmato con la Triestina fino a fine stagione

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del difensore Luca Petrasso.

Il laterale sinistro italo-canadese classe 2000, arriva a titolo temporaneo gratuito con opzione di riscatto dall’Orlando City e si è legato alla Triestina con un accordo fino al 30 giugno 2024.

Nato a Toronto e cresciuto calcisticamente nell’academy del club della sua città natale, nella stagione 2021/22 è stato impiegato in pianta stabile in prima squadra in MLS, collezionando 27 presenze condite da 4 assist.

Nell’ultima annata ha invece indossato la maglia dell’Orlando City, scendendo in campo in quattordici occasioni tra Major League Soccer e Concacaf Champions Cup.

La società ha ottenuto nella giornata odierna il transfer internazionale e il giocatore, che ha scelto la maglia numero 38, sarà regolarmente a disposizione già dalla partita di domani contro l’AlbinoLeffe.

Benvenuto a Trieste, Luca.