Dg Fermana: "Vogliamo proseguire con Cornacchini. Non abbiamo cercato altri allenatori"

Nel corso di una conferenza telematica, come riferisce youtvrs.it, il Dg della Fermana Fabio Massimo Conti ha parlato del futuro di mister Giovanni Cornacchini, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno: "Ci siamo sentiti, il mister giustamente ha voglia di staccare un po' dopo un anno molto intenso. Entro una settimana-dieci giorni ci siederemo attorno a un tavolo. É naturale, corretto e doveroso che un allenatore ha fatto così bene sia la prima persona con cui pensi di programmare il futuro, abbiamo interesse che il rapporto con Cornacchini possa avere un seguito. Ci confronteremo per capire le sue richieste. No, non abbiamo cercato altri allenatori".