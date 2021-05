Dg Piacenza: "Nel prossimo biennio spazio anche alle situazioni di impiantistica e stadio"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il Ds del Piacenza Marco Scianò non ha trattato solo argomenti di mercato. Spazio anche al discorso infrastrutturale: "Reputiamo tutti come prioritaria la situazione legata all’impiantistica sportiva ovvero il cercare di dare nel prossimo biennio soluzioni efficaci, percorribili e definitive per la nostra impiantistica sportiva a supporto della prima squadra e del settore giovanile. Va evidenziato come purtroppo il Piacenza Calcio – soprattutto negli anni della massima serie – non sia riuscito a dotarsi di un impianto sportivo per le giovanili e/o per la prima squadra. Nella ricostruzione post-fallimento non abbiamo quindi potuto ereditare un tale prezioso patrimonio, come diversamente avvenuto nel caso di altra società fallite che sono proprio ripartite da ciò. Fatto questo quadro, bisogna trovare soluzioni alternative per porre rimedio a una pecca evidente. Va detto, altresì, che questo è un obiettivo molto difficile da raggiungere specie in questi tempi, ma ci spenderemo intensamente in questa direzione nel corso del prossimo biennio. In ciò in parte sarà impegnato il Comune di Piacenza tramite la riqualificazione del centro sportivo Bertocchi che sarà fondamentale per le nostre giovanili maschili e femminili e dall’altra saremo impegnati noi nella ricerca di partner per la riqualificazione dei campi interni allo Stadio Garilli. La sistemazione dell’impiantistica sportiva la riteniamo un obiettivo fondamentale e prioritario – quasi quanto più degli obiettivi sportivi – se si vuole pensare al futuro per fare calcio in maniera propositiva a Piacenza. Circa gli sponsor posso soltanto dire che siamo, come società e consiglio di amministrazione, eternamente grati a ognuno dei nostri preziosi sponsor. E’ anche grazie a loro che il Piacenza Calcio può andare avanti ed è anche grazie al loro entusiasmo che possiamo costruire passo dopo passo gli obiettivi del club. Per quanto concerne il settore giovanile credo che stiamo lavorando in chiave positiva in rapporto alle risorse disponibili e al deficit impiantistico oltre che alla categoria che la prima squadra disputa. E’ ovvio che se potremmo fornire nel futuro ulteriori strumenti economici e impiantistici si potrà pensare di alzare l’asticella".