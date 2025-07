Ufficiale Dolomiti Bellunesi, annunciato in difesa il classe 2004 Gobetti

La Dolomiti Bellunesi ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’acquisto del classe 2004 Nicolò Gobetti, proveniente dall’avventura al Caldiero. Di seguito il comunicato:

La Dolomiti Bellunesi rafforza il reparto arretrato con l’arrivo di Nicolò Gobetti. Difensore, classe 2004, è reduce da due stagioni di alto livello al Caldiero Terme e, fin da giovanissimo, ha dimostrato affidabilità, costanza e maturità tattica. Dopo la promozione in C, conquistata nel 2023-2024, è stato protagonista anche nell’annata successiva, in terza serie: oltre 3.200 minuti in campo e 41 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, in cui ha trovato pure la via del gol nella semifinale di ritorno contro la Giana Erminio.

PRIMI PASSI – Cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, ha poi mosso i primi passi nel calcio dei grandi con le maglie di Sona e San Giovanni Lupatoto. Atleta duttile e moderno, può essere impiegato come centrale, “braccetto” in una retroguardia a tre o terzino sinistro: caratteristiche che lo rendono un profilo prezioso e funzionale all’interno dell’organico a disposizione di mister Zanini.

FIRMA SUL CONTRATTO – Il difensore originario di Legnago ha già raggiunto la sede del club per firmare il contratto che lo legherà ai colori dolomitici: «Fin da subito – afferma – mi è sembrata la scelta più giusta da fare. Sono in una società che sta crescendo in fretta e ha un progetto importante. Parlando con la dirigenza, ho capito dal primo momento che condividiamo gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Ne sono convinto: questo è il posto giusto per crescere come uomo e come calciatore».

DUELLO – Nicolò si descrive come «un giocatore abbastanza fisico, a cui piace il duello con l’attaccante». Ma anche fuori dal campo ama offrire un contributo tangibile: «Cerco di lavorare bene in ogni aspetto. Mi piace aiutare i compagni e spargere positività nell’ambiente. In generale, sono molto competitivo: odio perdere ed è il motivo per cui do sempre il massimo, in qualsiasi cosa io faccia. Anche se gioco a tennis o a padel insieme agli amici…».

OPPORTUNITÀ – Infine, pochi dubbi sui traguardi da raggiungere: «L’obiettivo principale è quello di raggiungere la salvezza, mentre dal punto di vista personale confido di crescere in maniera progressiva, giocare il più possibile e migliorare di partita in partita. In generale, intendo offrire il mio contributo a 360 gradi: la società ci sta dando una grande opportunità e mette a disposizione ogni mezzo per affrontare al meglio questo campionato». Benvenuto fra le Dolomiti, Nicolò.