Dolomiti Bellunesi beffata nel finale, Bonatti: "Paghiamo l’inesperienza"

Sconfitta amara per la Dolomiti Bellunesi, rimontata nella ripresa dall’Arzignano Valchiampo e battuta nei minuti di recupero.

Al termine della gara, il tecnico Andrea Bonatti ha analizzato con lucidità il ko: “Abbiamo delle vulnerabilità tipiche della giovane età. In certi momenti serve più maturità, perché i dettagli fanno sempre la differenza e noi li lasciamo per strada nei momenti decisivi”.

L’allenatore ha evidenziato anche l’andamento del match: “La partita è stata chiara: loro hanno avuto più energie e fisicità nel finale, nonostante noi avessimo creato occasioni importanti per chiuderla sul 2-0”.

Non manca però la consapevolezza del percorso fatto finora: “Sappiamo che questo è il nostro cammino. Oggi dobbiamo accettare il boccone amaro, ma in un girone così equilibrato non è facile fare punti contro tutti. Il nostro percorso resta straordinario e dobbiamo ricordarcelo sempre”.