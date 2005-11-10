Dolomiti Bellunesi, Clemenza: "Salvezza obiettivo minimo. Bonatti aiuta i giovani"

Luca Clemenza, centrocampista della Dolomiti Bellunesi di Andrea Bonatti, è fra i protagonisti del calcio del Triveneto che oggi sono stati premiati (clicca qui per conoscere gli altri) presso la sede dell'AIC, alla XXVI edizione del "Galà del Calcio Triveneto". Il classe '97 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento.

Hai vinto questo premio per quanto fatto nella scorsa stagione. Che annata è stata per la Dolomiti Bellunesi?

"È stata una stagione storica per tutta la squadra, la prima in Serie C per la Dolomiti Bellunesi. Sicuramente ne manterrò un ricordo positivo. A livello personale penso di aver dato un bel contributo per questa annata, ma è tutta la squadra ad aver portato a casa questo traguardo storico".

Sensazioni per questo inizio di stagione?

"Le sensazioni sono state subito positive perché siamo partiti forte. Ora abbiamo avuto una leggera frenata, però sappiamo che il campionato è difficile, lungo. Noi dobbiamo rimanere con la testa concentrati sul nostro obiettivo principale, che è la salvezza. Però sappiamo, noi e il mister, di essere un gruppo veramente sano. Abbassiamo la testa e lavoriamo perché l'obiettivo minimo è la salvezza".

Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque: mister Bonatti che messaggio ha dato in spogliatoio?

"Il mister ci dà una grossa mano, ci aiuta sotto tanti punti di vista e lavora bene con i più giovani. Quello che dobbiamo fare anche noi giocatori più anziani, per farli calare nella parte, far capire loro l'importanza che ha ogni partita e l'importanza che ha lasciare punti persi come quelli contro il Desenzano, che è una concorrente diretta per la salvezza. Però, ripeto: rimaniamo con la testa concentrata, dobbiamo lavorare bene, prendere tutto ciò che c'è di positivo. Nonostante le sconfitte bisogna trovare qualcosa di positivo per ripartire e affrontare al meglio le prossime sfide. ".