Dolomiti Bellunesi, show di Clemenza: tripletta nel 4-1 contro l’Ospitaletto

Ci sono pomeriggi in cui il calcio smette di essere uno sport collettivo e diventa il monologo di un poeta. A Belluno, contro l'Ospitaletto, quel poeta si chiama Luca Clemenza: trequartista, piede sinistro, maglia numero dieci e un'intelligenza tattica rara anche per chi, come lui, ha respirato fin da ragazzo l'aria delle grandi squadre. Tre gol, una vittoria meritata col punteggio di 4-1, e un pomeriggio che il pubblico del Comunale non dimenticherà facilmente.

La partita si apre con la consueta prudenza delle sfide di metà classifica, ma è il numero 10 bellunese a prendersi subito la scena: prima il vantaggio, poi il raddoppio, poi il tris. Tre volte Clemenza, tre volte il Comunale in piedi. L'Ospitaletto passa in vantaggio, ma non serve a nulla: il numero 10 oggi è in stato di grazia, e il poker finale, siglato da Mignanelli, fissa il tabellone sul definitivo 4-1.

Tripletta. La prima in carriera per Clemenza, un giocatore che di carriera ne ha già costruita una ricca e variegata, con tappe in Serie B, una parentesi svizzera al Sion e una lunga militanza in Serie C. Eppure questo pomeriggio, per intensità e perfezione, ha il sapore del momento definitivo. Quello in cui un giocatore di talento smette di essere una promessa e diventa una realtà.

C'è qualcosa di simbolico nel fatto che Clemenza indossi la maglia numero dieci della Dolomiti Bellunesi, una neopromossa in Serie C che ha scommesso su di lui con un contratto triennale, credendo nel potenziale di un giocatore che a 28 anni ha ancora fame e ancora qualcosa da dimostrare.

Al triplice fischio, con il punteggio fissato sul 4-1, le Dolomiti possono sorridere. Tre punti che profumano di classifica, di fiducia, di futuro. E un numero dieci che, oggi pomeriggio, ha deciso di prendersi tutto.