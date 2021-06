ESCLUSIVA TMW - Ds Trento: "Ambiziosi ed entusiasti, ma anche realisti: obiettivo salvezza"

esclusiva Ds Trento: "Ambiziosi ed entusiasti, ma anche realisti: obiettivo salvezza"

Una scalata verso il professionismo che ha portato, a stretto giro di posta, il Trento in Serie C. Un Trento che non si è fatto trovare impreparato, rafforzando intanto l'organigramma societario, e confermando il Ds Attilio Gementi, che avrà adesso il compito di allestire la rosa per il primo anno tra i pro.

Di questo questo, proprio il direttore, ne ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Ufficializzato il suo rinnovo, è ufficialmente iniziato anche il calciomercato del Trento: che squadra sta pensando per questa annata tra i pro?

"Il nostro lavoro, dopo la promozione, non si è mai fermato, dobbiamo star molto attenti all'evoluzione del mercato, anche l'idea cardine è quella di mantenere le basi gettate lo scorso anno, l'entità di gruppo è del resto molto importante, e consolidare l'organico. Sicuramente ci saranno 5-6 rinnovi di giocatori esperti, poi altri innesti di livello ma anche giovani di prospettiva: ovviamente si dovranno valutare bene i profili, di errori ne sono ammessi pochi".

A proposito di rinnovi, si parla di quelli di Trainotti e Belcastro: conferma?

"Sono due elementi che hanno fatto molto bene e riteniamo preziosi per il nostro percorso, e, come ho detto prima, come loro ce ne sono anche altri".

Poi la linea verde. Ma quanto verde?

"Un buon parco giovani va attrezzato per forza, ma chiaramente tutti ragazzi di prospettiva che ci guidino verso l'obiettivo salvezza. Siamo una società ambiziosa e anche entusiasta, ma non si devono far voli pindarici, il primo obiettivo deve esser la permanenza in categoria".

Gettando magari in questo primo anno ulteriori basi per un progetto di lungo termine...

"Io devo pensare al campo, e anche in tal senso è fondamentale fare un passo alla volta, ma chiaramente l'ossatura societaria che si è creata ha un certo profilo che può dirsi fondamenta di altro, un altro che però deve arrivare nel tempo, con calma e con pazienza: i risultati non si ottengono in immediato, e non dobbiamo mandare messaggi che possano esser capiti per ciò che non sono. Eravamo una neo promossa anche lo scorso anno, abbiamo sempre guardato a chi prima di noi ha vissuto certe esperienze per poter prendere esempio, e faremo così anche questo anno: vogliamo far bene, e salvarsi sarebbe un ottimo punto".

Nuova divisione dei gironi, Italia tagliata in verticale: che campionato si aspetta?

"Il nostro girone sarà sicuramente duro, ci sarà chi punterà senza mezzi termini alla promozione e in chi invece darà battaglia, ma la sensazione è che verranno a mancare le squadre materasso. Anche per questo occorrerà più che mai star sul pezzo e lavorare per salvarsi il prima possibile".