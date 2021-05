esclusiva Legnago, Pellizzari: "Obiettivo salvezza centrato. Restare? Mi piacerebbe"

vedi letture

"L'obiettivo salvezza è stato raggiunto, e questo è stato l'importante: certo, nel girone di ritorno abbiamo avuto momenti duri, per mille fattori, i classici periodi in cui niente gira come vorresti, ma alla fine tutto è andato come doveva andare. Ed è stato bellissimo": esordisce così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il difensore del Legnago Stefano Pellizzari, protagonista della grande cavalcata che ha portato la formazione veneta a raggiungere la salvezza.

Arrivata sabato dopo la vittoria sul Ravenna.

Obiettivo centrato, e sicuramente la gara di sabato è stato il clou. Quale, invece, un'altra fotografia della stagione?

"Sicuramente la partita contro il Cesena. Ho fatto un gol che ancora non riesco a credere di aver fatto (gol che vinse il contest Instagram di TMW dopo la 33^ giornata, ndr), era la prima vittoria in trasferta, la prima partita dove ho ritrovato Stefanelli, con il quale avevo vissuto una bella esperienza all'Entella... un contesto davvero bellissimo".

A proposito di ex squadre, i playout ti hanno contrapposto a quel Ravenna che aveva lasciato solo poco più di un anno fa...

"E' destino. All'ultima giornata di campionato noi in campo, che non conoscevamo ancora i risultati, con la vittoria centrata contro la Fermana credevamo di esser salvi, poi ci siamo girati verso la panchina e abbiamo capito che invece avremmo dovuto giocarci i playout: la vita è strana alle volte. Mi è dispiaciuto vedere la retrocessione del Ravenna, sia per gli ex compagni che per la società, ho con tutti un bel rapporto, ma il mio presente si chiama Legnago".

E il futuro invece come si chiama? Sei in scadenza.

"Rimanere qua mi piacerebbe, c'è una società serissima e solida alle spalle, oltre poi un bel gruppo. E' un posto dove si lavora bene, per i giovani è proprio l'ideale".

Cosa extra: da lontano, come hai visto la Reggiana?

"Speravo di continuarla a vedere in Serie B: il mister forte, il gruppo è unito e bellissimo, per fortuna dopo che sono venuto via da li ho trovato un altro contesto, quello di Legnago, bello in egual modo. Mi dispiace tanto anche per i tifosi, dopo 21 anni tornavano in B e non sono neppure potuti andare una volta allo stadio... dispiace, davvero. Ma sono sicuro che si rialzeranno".