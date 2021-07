esclusiva Lepore: "Pronto a ripartire con un progetto importante. Trieste, peccato!"

Nella sua carriera ha vinto tanti campionati ed è riuscito ad imporsi in realtà di spessore come Monza e Lecce. A 35 anni ha ancora una grandissima voglia di mettersi in mostra e di dimostrare di essere un lusso per la categoria. Calciatore dalle spiccate doti offensive che, negli ultimi tempi, si è esaltato anche come esterno basso, Franco Lepore è svincolato e potrebbe accettare la proposta di un’ambiziosa società di Lega Pro. Lo conferma in una intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

Tra qualche giorno le varie squadre partiranno per il ritiro. Dove vedremo Lepore?

“So che il mio procuratore ha sentito il Catanzaro, ci sono dei colloqui in corso e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Hanno un allenatore come Calabro che, secondo me, è molto importante per la categoria”.

Come sta fisicamente?

“Sto bene, ho voglia di giocare e non vedo l’ora di trovare una soluzione e di partire in ritiro con la mia nuova squadra. Le motivazioni fanno la differenza ,ne ho tante e sono carico. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, aspetto novità dal mio agente e voglio sposare un progetto ambizioso”.

Come si stanno muovendo le altre società e che serie C dobbiamo aspettarci?

“Le squadre che si muovono in anticipo secondo me vogliono fare un qualcosa di importante nel campionato che verrà, partire quasi al completo per il ritiro è un’ottima cosa e consente di lanciare un messaggio inequivocabile alla concorrenza e ai tifosi. Il Pescara ha fatto una grande scelta con Auteri, allenatore esperto che ha vinto tanto. L’Avellino ha riconfermato gente come Di Somma e Braglia, due combattenti che non mollano mai e che hanno la mentalità vincente. So che il Padova voleva Pavanel e ha blindato il direttore Sogliano. Vedo movimenti interessanti sulle varie panchine, questo renderà il campionato di C ancora più avvincente”.

Finita la sua avventura a Trieste?

“La priorità è la Triestina, però ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata e sono svincolato. Giustamente mi sto guardando attorno, come giusto che sia”.

Cosa non ha funzionato? Rosa importantissima, rinforzi di spessore a gennaio e poi eliminazione precoce ai playoff…

“Il Covid ha rappresentato un ostacolo, molti calciatori sono mancati nei momenti topici a causa di questa malattia. Le colpe dei giocatori ci sono, è chiaro. Siamo noi a scendere in campo e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità senza scaricarle sull’allenatore. E’ andata male, ci tenevamo tutti a conseguire un risultato diverso. Avevo accettato perché avevo voglia di giocare: da giovane devi farti conoscere, quando superi i 30 anni devi dimostrare che il fisico regge e hai tanti anni di carriera davanti. Ho avuto il mio spazio e credo di aver ripagato la fiducia nel migliore dei modi. Peccato davvero per l’epilogo playoff”.