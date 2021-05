ESCLUSIVA TMW - Pro Patria, Boffelli: "Rammarico ai playoff: ma abbiam fatto il meglio che potevamo"

esclusiva Pro Patria, Boffelli: "Rammarico ai playoff: ma abbiam fatto il meglio che potevamo"

Si chiude al 1° turno playoff la straordinaria cavalcata della Pro Patria, che, partita in sordina, è stata probabilmente la rivelazione del Girone A di Serie C.

Dell'anno che è stato per i bustocchi, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne hanno parlato con uno dei pilastri della squadra, il difensore Andrea Boffelli.

Riavvolgiamo il nastro, prima di arrivare ai playoff: nel complesso, che campionato è stato quello da poco archiviato?

"Non è stato un anno semplice, è stato difficile sotto tanti punti di vista perché ancora condizionato dal Covid-19, ci sono state tante gare ravvicinate, partite rimandate, assenza di pubblico dagli stadi. Fortunatamente noi come club non siamo stati tanto intaccati dalla situazione, abbiamo avuto solo qualche caso, ma la stagione è stata tosta: certo, ci siamo tolti delle soddisfazioni, questo è vero. Abbiamo ottenuto il record di punti di sempre, i playoff, un ottimo piazzamento in classifica, siamo state una delle migliori difese della Serie C, la prima del nostro girone... però abbiamo chiuso con un po' di rammarico".

A mente fredda cosa cambieresti della partita contro la Juventus U23, che ha per interrotto il vostro percorso verso la B?

"E' difficile dirlo, nonostante il nostro campionato al top e il 5° posto come avversario abbiamo trovato la squadra più forte e in forte che potessimo affrontare: siamo andati in vantaggio, ma loro, con la qualità, hanno trovato il pareggio e su una nostra disattenzione, seguita anche alla sfortuna di aver preso un palo, hanno incanalato la gara sui binari che volevano loro. Questo ci lascia del rammarico, anche se abbiamo dato tutto e abbiamo fatto il meglio che potevamo. Ma speravamo di giocare ancora".

A inizio anno i playoff erano preventivabili?

"Il nostro obbligo era quello di raggiungere la salvezza, centrata con anticipo. Con la forza del gruppo è venuto tutto il resto".

Il percorso della Pro Patria affonda negli anni le proprie radici: questa stagione può essere un mattoncino in più per migliorarsi ancora?

"Credo proprio di si. Come obiettivo primario c'è sempre la permanenza in categoria, ma migliorarsi ogni anno è sempre un obiettivo parallelo a quello. Non è mai semplice, ma sia noi come squadra che la società vogliamo provare a farlo".

E Boffelli, a livello personale, che obiettivi vuole darsi per la prossima stagione?

"Voglio ancora migliorarmi, e dare un ulteriore aiuto alla squadra, per il bene del gruppo. Ripetersi non è mai semplice, ma mi piacerebbe, come difensore, confermarci nuovamente come miglior difesa del girone che affronteremo: sarebbe una bella soddisfazione per tutti, e appunto un aiuto al collettivo. A ogni modo, tutti vogliamo fare sempre di più, io per primo: c'è sempre l'ambizione di migliorare e ambire al salto in un altra categoria".