esclusiva Stendardo: "Su Guadagni della Paganese ci sono Sassuolo e Benevento"

Intercettato dalla redazione di Tuttomercatoweb sulle tribune dello stadio Menti, l’ex difensore della Juventus e opinionista Rai Guglielmo Stendardo ha parlato della sfida tra la Juve Stabia e il Catania: “Il pareggio mi sembra il risultato più giusto, entrambe le squadre hanno messo in mostra calciatori interessanti e hanno disputato una buona gara. Non si può dire nulla ai Presidenti, parliamo di due società che si sono mosse bene sul mercato assicurandosi le prestazioni di professionisti come Marotta e Di Piazza. Se in tempi di crisi economica riesci a chiudere trattative del genere vuol dire che sei ambizioso, credo che possano raggiungere i playoff ed essere tra le protagoniste fino alla fine. Ci sono anche altri giocatori che mi hanno fatto una buona impressione. Su tutti direi Scaccabarozzi della Juve Stabia, autore di una bellissima rete, un centrocampista che si è mosso molto bene, ma Maldonado e Welbeck tra gli etnei sono stati tra i migliori“.

L’ avv.Stendardo ha assistito anche alla partita della Paganese con il Catanzaro allo stadio Torre: “Ho osservato dal vivo l’ ottima prestazione degli azzurro-stellati , mancava Giuseppe Guadagni, calciatore che fa parte della mia scuderia e che ha rinnovato il contratto fino al 2024. Siamo orgogliosi che il Sassuolo, il Benevento, il Parma ed altre squadre di Serie A lo stiano seguendo con interesse ed estrema attenzione. Il Presidente Trapani è sempre molto attento alla valorizzazione dei giovani. Chi mi ha colpito, invece, in maniera positiva, anche se per me non è una sorpresa, è stato Fabrizio Bramati, centrocampista moderno che è stato determinante ai fini del successo sul Catanzaro e che da play davanti alla difesa reciterà un ruolo da protagonista fino alla fine. Tra pochi giorni potrebbe accasarsi Paolo Baiocco, svincolato pochi giorni fa dal Perugia e già in procinto di iniziare una nuova esperienza.Piacenza e Paganese potrebbero chiudere nei prossimi giorni".

Infine un commento sull’intero campionato di Lega Pro: “A Torre del Greco c’è un direttore sportivo Primicile che ha dimostrato capacita’, competenza e concretezza, la Turris ha allestito una buona squadra e ha un portiere valido ed estremamente di prospettiva come Alessandro Abagnale.

Il Bari ha invece avuto risultati altalenanti, ma ritengo giusto difendere un allenatore esperto come Auteri. E’ chiaro che, a questo punto, la Ternana è ufficialmente in fuga. Hanno mantenuto per anni la medesima intelaiatura e questa componente ha fatto la differenza. Il Bari, invece, ha cambiato tanto e ci vuole tempo per lo staff tecnico. Anche l’Avellino ha tutte le carte in regola per togliersi soddisfazioni, al netto del pareggio con il Bisceglie. Nel girone B c’è tanto equilibrio, mi aspettavo qualcosa in più dalla Triestina ma prendere Lepore e Lopez dalla B rappresenta un segnale. Ci vorrà pazienza, sapendo che Perugia e Padova hanno al momento qualcosa in più. Un plauso a Renate e Como: ci sono realtà come l’Alessandria che spendono tanto ogni anno ma fanno fatica a raggiungere gli obiettivi, proprio per questo due club organizzati meritano un elogio pubblico”.