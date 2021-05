esclusiva Torrente: "Il mio Gubbio ripartirà da Signorini, Sainz-Maza e Malaccari"

"Vogliamo migliorare dopo il buon torneo da poco concluso, dove è mancata solo la ciliegina sulla torta, sfumata per un solo punto al 95'. Adesso però guardiamo oltre, pensando a rinforzare la squadra per giocare campionati sempre migliori": ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così il tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente, tra i certi protagonisti del prossimo anno.

Come protagonista è stato 10 anni fa, quando la formazione umbra riuscì a centrare la doppia promozione toccando anche la Serie B.

Un percorso iniziato un anno e mezzo fa: perché la scelta di tornare in posto doveva aveva scritto una storia che potrebbe magari "macchiarsi"?

"Mi ha convinto il presidente Notari, che conobbi anni fa da dirigente. Da quando sette anni fa ha preso il Gubbio mi ha sempre cercato, è un passionale che ama la città e vuole il bene della squadra. E' vero che 10 anni fa abbiamo fatto qualcosa di storico, ma la piazza merita ancora la Serie B, e questa è una sfida che mi stimola davvero molto".

Un percorso iniziato un anno e mezzo fa, quando subentrò a Guidi: cosa manca per fare il salto?

"Il percorso vero, quando abbiamo gettato le basi per un progetto triennale, è iniziato questo anno: anzi, a tal proposito ringrazio la proprietà per la fiducia accordatami, anche con il rinnovo del contratto. Non è stato un anno semplice, è stato influenzato anche da molti fattori esterni, il Covid-19 su tutti, ma da anni la società non centrava l'obiettivo della salvezza con largo anticipo come è stato fatto questo anno, e da qui vogliamo ripartire, un primo tassello è stato messo: come ho detto prima occorre migliorarci, dando continuità a quando fatto e rinforzando la rosa".

Giorni ha detto che alcuni calciatori si sono giocati la riconferma nell'ultimo mese e mezzo...

"Si, è vero. Chiaramente la valutazione della rosa è stata fatta su tutto l'anno, ma nell'ultimo periodo ho visto una mentalità che non mi è piaciuta: io voglio gente che non si accontenta, gente che va oltre i propri limiti. Rinforzeremo intanto il reparto centrarle, poi, facendo minutaggio, cercheremo anche dei giovani bravi e magari con esperienza o già mentalizzati nei settori giovanili: a livello di testa, visto il salto che c'è dalla Primavera al professionismo, serve gente pronta"

Dei giocatori di questa stagione, invece, da chi si ripartirà?

"Ci sono alcuni ragazzi già sotto contratto, altri che saranno rinnovati. Ma se devo far dei nomi, posso intanto dire Signorini, Sainz-Maza e Malaccari".