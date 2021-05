Fano retrocesso in serie D, il presidente: "Stagione maledetta, oggi è stato davvero il colmo"

Grande delusione in casa Alma Juventus Fano per una retrocessione arrivata dopo i due pareggi nel playout con l'Imolese e maturata in virtù del peggior piazzamento al termine della stagione regolare rispetto ai romagnoli. Il presidente Enrico Fattò Offidani commenta a caldo: "La sensazione maggiore è quella dell'amarezza. In questo campionato abbiamo sempre creato tanto senza riuscire a capitalizzare ma oggi è stato davvero il colmo. Ormai l'arbitro ha fischiato e non possiamo fare più nulla, io mi assumo tutte le responsabilità perché se siamo retrocessi in D tutto deriva dalle mie scelte. Forse non ho saputo prendere più fortemente le redini quando ce ne era bisogno. Ai ragazzi e al mister non posso dire nulla, nessuno si è tirato indietro ma l'amara verità è che ci ritroviamo in D. Più avanti rifletteremo e vedremo cosa fare". Sull'eventuale ripescaggio: "Noi siamo sicuramente tra le prime per un'eventuale riammissione ma speculare sui problemi degli altri è qualcosa che esula dal mio modo di fare. Io volevo fortemente salvarmi sul campo e oggi la squadra ha fatto una prova meravigliosa. In questo momento sono scorato, io e il mio staff ci siamo ma bisogna pensare bene al futuro". Lo riporta Tuttoc.com.