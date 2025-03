Ufficiale Fazio lascia il calcio giocato. Ed entra nello staff di Colombo al Monopoli

Era il 14 agosto 2023, e il Monopoli annunciava l'arrivo di Pasquale Daniele Fazio, difensore classe classe 1989 che con il Gabbiano firmava un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2025. Ma, in questa stagione, la svolta, perché l'ormai ex centrale ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, rimanendo comunque nella formazione pugliese: è stato infatti inserito nello staff tecnico biancoverde, con il ruolo di collaboratore tecnico di mister Alberto Colombo.

Segue la nota della società:

"La SS Monopoli 1966 comunica l'inserimento nei quadri tecnici di Pasquale Daniele Fazio.

Per l'ex difensore centrale siciliano, dopo 20 presenze in biancoverde a partire dalla stagione 2023/2024, quindi, ufficiale il passaggio a collaboratore tecnico nello staff di mister Alberto Colombo.

La società ringrazia Fazio per quanto fatto da calciatore con la maglia del Gabbiano, si complimenta per una carriera da quasi 500 partite tra i pro e gli augura un futuro da tecnico all'altezza delle proprie aspettative".

Fazio darà quindi una mano allo staff per centrare importanti obiettivi, ai quali ora la classifica del Girone C di Serie C - che di seguito riportiamo integralmente - consente di puntare:

Audace Cerignola 58, Avellino 57*, Monopoli 50, Crotone 47, Benevento 45, Catania 43 (-1), Potenza 41**, Picerno 40*, Giugliano 38*, Juventus Next Gen 35***, Cavese 35, Team Altamura 34, Trapani 32*, Sorrento 31*, Foggia 30, Latina 27*, Casertana 22*, ACR Messina 13 (-4)

* una gara in meno

** due gare in meno

*** una gara in più

Turris e Taranto escluse.