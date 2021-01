focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Ferrari (Como) e Bianchi (Lucchese) decisivi

Serie C

E' andata in archivio la 20^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Alessandria-Pistoiese 2-0

Giana Erminio-Lecco 1-1

Grosseto-Piacenza 2-1

Livorno-Albinoleffe 1-0

Novara-Pro Vercelli 1-2

Pergolettese-Lucchese 0-2

Pontedera-Olbia 2-1

Pro Patria-Carrarese 1-1

Pro Sesto-Juventus U23 1-1

Como-Renate

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-1-2:

Biggeri (Lucchese): nel primo tempo lo salva il palo, nella ripresa è lui che per due volte salva il risultato. Certo, la continuità gli manca, e in alcuni frangenti si vede, ma la vittoria dà ragione a chi la porta a casa...

Masi (Pro Vercelli): sul vantaggio del Novara, è l'unico che non perde la bussola. Esige dai compagni calma e lucidità, aiuta nell'impostazione di una ragionata manovra, e i fatti sono dalla sua: la partita è presto ribaltata.

Raimo (Grosseto): entra a gara abbondantemente in corso, il cronometro segna quasi il 70', ma da quel momento dà vivacità alla squadra e diventa ostico per il Piacenza. Che rimane in 10, per "colpa" sua.

Gemignani (Livorno): il mister lo abbassa sulla linea difensiva, lui risponde presente. Si muove bene e con sicurezza, quella che trasmette al reparto, e quando riparte è sempre pericoloso: c'è anche con la testa, a tratti sembra lui il capitano.

Perico (Giana Erminio): sulla fascia ormai si muove benissimo, contiene e spinge quando serve, mandando in affanno il dirimpettaio. Prezioso anche nella gestione delle energie nervose.

Palazzolo (Giana Erminio): probabilmente il migliore tra tutti quelli scesi in campo. Ormai è sempre più una garanzia per lo schema tattico di Brevi, abbina qualità e quantità a tanta corsa.

Houadi (Livorno): quando si disimpegna nella metà campo avversaria, l'Albinoleffe fa puntualmente in crisi. Prova di carattere e personalità la sua, oltre che di tecnica e tattica di livello: manovra bene il gioco e si sacrifica quando serve.

Milani (Pontedera): il primo gol tra i professionisti è un eurogol da vedere e rivedere, in più ci aggiunge l'assist a Magrassi per la rete che decide il confronto con l'Olbia. Sulla sinistra, i suoi inserimenti fanno sempre male.

Galuppini (Renate): battaglia, non si dà per vinto, nella ripresa offre anche un assist a Maistrello che però non centra la porta. Al netto di questo, sempre propositivo e nel vivo dell'azione, sulla trequarti è pungente.

Ferrari (Como): quello che contava era la vetta, quello che contava era battere il Renate. Lui subentra e sigla il gol che vale non solo i tre punti, ma anche il primo posto in classifica: quello che da ora potrebbe raccontare un'altra storia. Basta questo per dargli la palma di migliore.

Bianchi (Lucchese): gli bastano poco più di 45' per far la differenza. Entra, dopo un infortunio, sigla il gol e serve l'assist a Petrovic per la rete che chiude la partita e permette ai toscani di portare a casa tre punti.