La Top 11 del Girone. B di Serie C: anche il Padova ha il suo Ronaldo. Signorini show

E’ andata in archivio la 31^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Vis Pesaro 0-2

Cesena-Matelica 2-2

Fano-Arezzo 0-1

Fermana-Triestina 2-2

Gubbio-Perugia 3-2

Imolese-Legnago 0-0

Mantova-Virtus Verona 3-2

Padova-Feralpisalò 4-0

Samb-Ravenna rinviata

Südtirol-Modena 2-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Poluzzi (SudTirol): Mignanelli ci prova due volte dalla distanza, i suoi guantoni dicono di no. Nel primo tempo bravissimo su Davì.

Luciani (Arezzo): lo spirito battagliero non gli è mai mancato, sin da quando giganteggiava nel settore giovanile della Lazio prima di vincere campionato e due coppe in una piazza difficile come Salerno. Nei rari momenti di difficoltà si carica il peso della squadra sulle spalle con la rabbia e l’agonismo del veterano che non ci sta a retrocedere dopo i sacrifici degli anni scorsi.

Kresic (Padova): Ceccarelli-Guerra è tandem che destava preoccupazioni alla vigilia, ma la sua esperienza è stata determinante. Non ha fatto passare nulla, di testa o in anticipo è stato il padrone dell’area di rigore.

Signorini (Gubbio): due gol nel derby per una vittoria fondamentale, utile a festeggiare anche il rinnovo di mister Torrente. Per dinamica reti simili, sempre propiziate dai piedi vellutati di Pasquato. Il migliore in campo.

Fabbri (SudTirol): sempre pronto in raddoppio di marcatura su Tulissi, presidia la zona di competenza con grande attenzione senza concedere un centimetro.

Di Paola (Vis Pesaro): sigla il raddoppio sfruttando una sponda di Gelonese, bravissimo a seguire l’azione sbucando alle spalle del diretto marcatore. La rete che vale il 2-0 e che consente di archiviare la pratica Carpi.

Zibert (Mantova): conclude un’azione rocambolesca con un missile dal limite dell’area che vale il vantaggio, preludio ad un match ricco di emozioni e colpi di scena. Nel momento più delicato della partita tira fuori dal cilindro un altro colpo da novanta e sigla la personale doppietta.

Ronaldo (Padova): doppietta e prestazione sontuosa del centrocampista brasiliano, un lusso per la Lega Pro e un titolare inamovibile della corazzata biancoscudata. Prima con un’azione personale, poi con un bolide dai 20 metri su sponda di Della Latta: quando punta la porta non c’è scampo per i portieri.

Chiricò (Padova): sblocca il risultato con un tiro imprendibile che si insacca all’incrocio dei pali, una giocata di categoria superiore pezzo tipico di un repertorio vastissimo e che non c’entra nulla con la categoria. Cerca il bis poco dopo, stavolta il portiere gli dice di no.

Bortolussi (Cesena): sfrutta un grande assist di Caturano per siglare il quattordicesimo gol stagionale, bravissimo a lasciare sul posto i due centrali del Matelica con uno scatto sul filo del fuorigioco.

Volpicelli (Matelica): il calcio di punizione, la specialità della casa. Al punto che spesso le telecamere di Striscia la Notizia hanno riproposto in diretta nazionale le magie di un calciatore forse “scartato” troppo presto in cadetteria. La mette all’incrocio dei pali con potenza e precisione riaprendo il match quando il Cesena sembrava ormai padrone del campo. Eccezionale.