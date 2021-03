FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: Avellino sempre piu' "Forte". La Paganese va in Bianco

focus La Top 11 del Girone C di Serie C: Avellino sempre piu' "Forte". La Paganese va in Bianco

E’ andata in archivio la 33^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:Avellino-Francavilla 1-0

Bari-Paganese 2-0

Bisceglie-Ternana 1-2

Cavese-Catania 0-2

Monopoli-Casertana rinviata

Palermo-Foggia rinviata

Turris-Catanzaro 1-1

Vibonese-Teramo 3-1

Viterbese-Potenza 2-2

Ha riposato Turris

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-1-2:

Forte (Avellino): solitamente vengono premiati con voti alti i portieri che fanno miracoli o parate decisive. In questo caso vive 90 minuti quasi di ordinaria amministrazione, ma merita una menzione particolare per la capacità di guidare la difesa senza mai abbassare la guardia. I pochi gol subiti dagli irpini in questo girone di ritorno certificano l’affidabilità del numero uno.

Baschilotto (Viterbese): prende il giallo più dolce della sua carriera, quando toglie la maglia in segno d’esultanza dopo il gol del 2-2 in zona Cesarini. La difesa del Potenza è piazzata malissimo su un fallo laterale a sfavore, lui è più lesto di tutti e batte il portiere quando la sconfitta sembrava ormai certa.

Giosa (Catania): davvero clamorosa la dormita della difesa della Paganese, lui quasi incredulo si avventa sul pallone e sblocca lo 0-0

Semenzato (Bari): altra partita di ottimo livello, tiene basso Squillace intendendosi a meraviglia con Marras. Due che, in questa categoria, danno del tu al pallone dettando i tempi della manovra con disinvoltura e qualità.

Suagher (Ternana): mette in cassaforte vittoria e promozione diretta approfittando di un flipper clamoroso nell’area di rigore avversaria. Errori del genere non vengono mai perdonati dai fortissimi calciatori delle fere.

Paghera (Ternana): azione insistita di Defendi e cross perfetto dalla destra, un po’ a sorpresa si inserisce lui dalle retrovie e si coordina alla perfezione per un gol che vale mezza serie B.

Bucolo (Potenza): sforna un assist splendido in occasione del pareggio, con la palla alle spalle dei centrali della Viterbese che consente a Romero di segnare. Sempre nel vivo del gioco, mai banale con le sue giocate.

Bianco (Bari): al termine di un’azione nata a destra e sviluppatasi a sinistra ha il merito di trovare l’angolino con una conclusione velenosa ed imprendibile per Baiocco.

Romano (Turris): sfrutta nel migliore dei modi una giocata strepitosa di Giannone e trafigge il portiere del Catanzaro con una conclusione di rara potenza e precisione. Stop a seguire splendido, quanto basta per lasciare sul posto il diretto marcatore.

Spina (Vibonese): approfitta di un errore di Diakitè per presentarsi a tu per tu col portiere e batterlo con freddezza, giocata da grande calciatore. Era stato il più pericoloso, sin dalle prime battute s’era capito fosse in giornata di grazia.

Di Massimo (Catanzaro): nel momento di maggiore euforia dell’avversario tira fuori dal cilindro una giocata rischiosa quanto efficace, con un tiro al volo su sponda di Contessa che spiazza la difesa della Turris consentendo ai giallorossi di trovare un fondamentale pareggio a pochi secondi dal 45’.