La Top 11 del Girone C di Serie C: eterno Marotta, Marcone chiude la porta

E’ andata in archivio la 37^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Teramo 0-0

Bisceglie-Vibonese 1-1

Catania-Casertana 3-0

Juve Stabia-Foggia 3-0

Monopoli-Ternana 2-4

Paganese-Potenza 0-0

Palermo-Cavese 3-2

Turris-Bari 3-0

Viterbese-Catanzaro 0-2

Ha riposato Virtus Francavilla

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Marcone (Potenza): ingaggia un duello personale con Mendicino, ne esce vincitore. Almeno tre le parate determinanti, in assoluto il migliore in campo.

Caldore (Juve Stabia): Orlando spinge molto e quindi gli tocca badare soprattutto alla fase difensiva per coprire gli spazi lasciati scoperti, ci riesce alla grande francobollando con attenzione un cliente scomodo come Curcio.

Lancini (Palermo): approfitta di un errore del portiere della Cavese e deposita il pallone nella porta vuota. Non un gran gol, ma arriva in un momento che sembrava stregato. Di fatto ha cambiato l’esito del match.

Sirignano (Paganese): gli azzurrostellati chiudono il match senza reti al passivo, grandi meriti ad un difensore di spessore per la categoria.

Mansour (Bisceglie): splendido inserimento dalle retrovie e conclusione dall’alto coefficiente di difficoltà che si insacca imparabilmente alle spalle del portiere.

Pierno (Catanzaro): prova autorevole a centrocampo, sempre al posto giusto al momento giusto e abile a dare una mano in fase difensiva con puntuali raddoppi di marcatura.

Vallocchia (Juve Stabia): sta disputando una stagione super, non a caso ci sono squadre di categoria superiore che hanno annotato il suo nome sui rispettivi taccuini. Un gigante in mediana.

D’Ignazio (Turris): l’azione del gol è tutta bella, la squadra di casa è riuscita a mettere in crisi la retroguardia del Bari senza dare la possibilità di intervenire. Lui ha capitalizzato al meglio con una spaccata che ha freddato l’incolpevole Frattali.

Bunino (Monopoli): la sua squadra perde, ma resterà la soddisfazione di aver siglato una doppietta contro una Ferrari come la Ternana. Tra l’altro di pregevole fattura. Grande gara e voto altissimo in pagella.

Marotta (Juve Stabia): un girone di ritorno pazzesco per un bomber straordinario per la categoria. Orlando è in giornata di grazia e sforna assist a ripetizione, manna dal cielo per un centravanti immarcabile.

Di Massimo (Catanzaro): prima un tiro-cross, poi una bella conclusione al volo dopo un pregevole stop di petto. Una doppietta magistrale per l’attaccante giallorosso.