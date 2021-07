focus Serie C 2021/2022: il quadro di tutte le operazioni ufficiali

In attesa del responso della COVISOC circa le iscrizioni alla prossima Serie C, il mercato ha aperto i battenti anche per la terza serie. Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle sessanta società impegnate nella stagione 2020/2021:

ACR Messina:

Acquisti:

Cessioni: Davide Mondonico (Crotone), Simone Canestrelli (Empoli)

AlbinoLeffe:

Acquisti:

Ancona-Matelica:

Acquisti: Salvatore Papa (svincolato), Filippo Berardi (svincolato), Michael D’Eramo (Vis Pesaro), Luca Iotti (Feralpisalò), Andrea Delcarro (svincolato)

Cessioni: Emilio Volpicelli (Viterbese), Davide Balestrero (FeralpiSalò), Vito Leonetti (Turris), Riccardo Calcagni (Viterbese)

Avellino:

Acquisti:

Cessioni:

Bari:

Acquisti:

Cessioni: Tommaso D’Orazio (Ascoli), Matteo Ciofani (Modena), Niccolò Romero (Potenza)

Campobasso:

Acquisti:

Cessioni:

Carpi:

Acquisti:

Cessioni: Dennis van der Heijden (svincolato), Saber Hraiech (Padova), Tommaso Biasci (Padova)

Carrarese:

Acquisti: Antonio Marino (Venezia), Simone Barone (Turris), Antonio Energe (Afragolese), Simone Bramante (Borgosesia), Thomas Battistella (Udinese)

Cessioni:

Casertana:

Acquisti:

Cessioni: Luigi Cuppone (Cittadella)

Catania:

Acquisti:

Cessioni:

Catanzaro:

Acquisti: Alberto Tentardini (svincolato), Francesco Bombagi (svincolato), Nana Welbekc Maseko Addo (svincolato)

Cessioni:

Cesena:

Acquisti:

Cessioni:

Cosenza:

Acquisti:

Cessioni: Mirko Carretta (Perugia)

FeralpiSalò:

Acquisti: Davide Di Molfetta (Mantova), Davide Balestrero (Ancona-Matelica), Mattia Corradi (Modena)

Cessioni: Victor De Lucia (Frosinone), Fabio Scarsella (Modena), Alberto Spagnoli (Modena), Luca Iotti (Ancona-Matelica)

Fermana:

Acquisti:

Cessioni: Tommy Maistrello (Renate)

Fiorenzuola:

Acquisti:

Cessioni:

Foggia:

Acquisti:

Cessioni:

Giana Erminio:

Acquisti: Niccolò Corti (Castellanzese)

Cessioni:

Gozzano:

Acquisti:

Cessioni:

Grosseto:

Acquisti:

Cessioni: Mattia Polidori (Vibonese)

Gubbio:

Acquisti:

Cessioni: Maximilliano Uggè (Levadia), Linas Megelaitis (svincolato), Juanito Gomez (svincolato)

Imolese:

Acquisti:

Cessioni:

Juventus U23:

Acquisti:

Cessioni: Lucas Rosa (R. Valladolid)

Juve Stabia:

Acquisti:

Cessioni: Alessandro Marotta (svincolato)

Lecco:

Acquisti: Nicolò Buso (Sestri Levante), Patrick Enrici (svincolato)

Cessioni: Alexandros Safarikas (Chiasso)

Legnago:

Acquisti:

Cessioni: Armando Perna (ritiro)

Mantova:

Acquisti: Pietro Messori (svincolato), Darrel Emoshogue Agbugui (Hellas Verona)

Cessioni:Davide Di Molfetta (Feralpisalò)

Modena:

Acquisti: Matteo Ciofani (Bari), Francesco Renzetti (ChievoVerona), Riccardo Baroni (svincolato), Fabio Scarsella (FeralpiSalò), Paulo Azzi (Lecco), Alberto Spagnoli (FeralpiSalò), Alessandro Marotta (svincolato), Jacopo Nelli (Seravezza)

Cessioni: Mattia Corradi (FeralpiSalò),

Monopoli:

Acquisti:

Cessioni:

Monterosi:

Acquisti:

Cessioni:

Montevarchi:

Acquisti:

Cessioni:

Novara:

Acquisti:

Cessioni: Filippo Nardi (Cremonese)

Olbia:

Acquisti: Christian Travaglini (Caronnese)

Cessioni:

Palermo:

Acquisti: Maxime Giron (svincolato)

Cessioni: Mario Alberto Santana (ritiro), Malaury Martin (svincolato)

Padova:

Acquisti: Saber Hraiech (Carpi), Tommaso Biasci (Carpi), Cosimo Chiricò (Ascoli)

Cessioni: Davide Marcandella (Vis Pesaro)

Paganese:

Acquisti:

Cessioni:

Pergolettese:

Acquisti:

Cessioni: Aboubacar Bakayoko (svincolato)

Pescara:

Acquisti:

Cessioni:

Piacenza:

Acquisti: Tino Parisi (svincolato), Paolo Marchi (Reggina), Edgaras Dubickas (Lecce)

Cessioni: Alessandro De Respinis (svincolato), Gianluca Nicco (Pro Patria)

Pontedera:

Acquisti: Cristian Mutton (Pro Sesto), Aboubacar Bakayoko (svincolato), Marcos Espeche (Reggiana), Cristian Shiba (Sassuolo)

Cessioni:

Potenza:

Acquisti: Niccolò Romero (Bari)

Cessioni:

Pro Patria:

Acquisti: Gianluca Nicco (Piacenza), Leonardo Stanzani (Bologna)

Cessioni: Niccolò Cottarelli (svincolato), Giorgio Spizzichino (svincolato), Federico Gatti (Frosinone)

Pro Sesto:

Acquisti:

Cessioni: Cristian Mutton (Pontedera)

Pro Vercelli:

Acquisti: Francesco Rodio (Crotone)

Cessioni: Gianluca Saro (Crotone)

Reggiana:

Acquisti: Davide Guglielmotti (svincolato), Alessio Luciani (Arezzo)

Cessioni: Marcos Espeche (Pontedera), Andrea Costa (ritiro), Luca Germoni (svincolato), Eloge Yao (svincolato), Bright Gyamfi (svincolato), Niko Kirwan (svincolato), Davide Voltan (SudTirol)

Renate:

Acquisti: Tommy Maistrello (Fermana), Gregorio Morachioli (Spezia), Manuel Ferrini (svincolato)

Cessioni:

Sambenedettese:

Acquisti:

Cessioni: Facundo Lescano (Virtus Entella)

Seregno:

Acquisti:

Cessioni:

SudTirol:

Acquisti: Filippo De Col (Virtus Entella), Davide Voltan (Reggiana)

Cessioni:

Taranto:

Acquisti:

Cessioni:

Teramo:

Acquisti:

Cessioni: Andrea D’Aniello (Cagliari)

Trento:

Acquisti:

Cessioni:

Triestina:

Acquisti:

Cessioni: Davis Mensah (Pordenone)

Turris:

Acquisti: Vito Leonetti (Ancona-Matelica), Salvatore Longo (Fiorentina), Christian Nunziante (svincolato)

Cessioni: Simone Barone (Carrarese)

Vibonese:

Acquisti: Mattia Polidori (Grosseto)

Cessioni: Filippo Berardi (svincolato)

Virtus Entella:

Acquisti: Facundo Lecano (Sambenedettese), Silvio Merkaj (Vastogirardi), Luca Barlocco (svincolato)

Cessioni: Filippo De Col (Sudtirol)

Virtus Francavilla:

Acquisti: Cosimo Patierno (svincolato), Leonardo Perez (svincolato), Joakim Milli (Lecce)

Cessioni: Manuele Castorani (Ascoli)

Virtus Verona:

Acquisti:

Cessioni:

Viterbese:

Acquisti: Emilio Volpicelli (Matelica), Niccolò Ricchi (svincolato), Matteo Fracassini (svincolato), Riccardo Calcagni (Ancona-Matelica)

Cessioni:

Vis Pesaro:

Acquisti: Kevin Cannavò (Empoli), Alessandro Farroni (Reggina), Davide Marcandella (Padova)

Cessioni: