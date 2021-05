FOCUS TMW - Serie C, la top 11 dei playoff: Vitali toglie la ragnatela, D'Ursi fa sognare Auteri

focus Serie C, la top 11 dei playoff: Vitali toglie la ragnatela, D'Ursi fa sognare Auteri

E’ andato in archivio il Secondo turno dei Playoff di Serie C. Questi i risultati (in grassetto le squadre qualificate al 1’ turno della fase nazionale)

GIRONE A

Cesena-Matelica 2-3

Pro Vercelli-Juventus U23 1-0

GIRONE B

Feralpisalò-Virtus Verona 1-1

Albinoleffe-Grosseto 2-1

GIRONE C

Juve Stabia-Palermo 0-2

Bari-Foggia 3-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Vitali (Matelica): vola all’incrocio in un paio di circostanze, determinante una parata su Di Gennaro in pieno recupero.

Auriletto (Pro Vercelli): deve fronteggiare Dabo, alla lunga gli prende le misure e non sbaglia niente. Ottimi un paio di interventi in scivolata, perfetta l’intesa con Gatto.

Macri (Matelica): sblocca una partita incredibile dando il la all’altalena di emozioni. Splendido il cross di Volpicelli, il suo colpo di testa è perfetto e non lascia scampo alla difesa romagnola.

Di Cesare (Bari): il roccioso ed esperto centrale disputa una gara di ottimo livello, giganteggiando nel gioco aereo. Legge perfettamente ogni situazione insidiosa.

Gatto (Pro Vercelli): motorino inesauribile sulla corsia di competenza, encomiabile il suo lavoro in fase di non possesso. Crescita costante settimana dopo settimana, splendide un paio di accelerazioni con cui lascia sul posto il diretto marcatore.

Scarsella (FeralpSalò): solo il palo gli nega la gioia del gol, sarebbe stata l’ennesima soddisfazione di una stagione da incorniciare. Quando sbuca alle spalle dei difensori avversari è sempre un fattore, non a caso è il calciatore più coinvolto nella manovra offensiva.

De Risio (Bari): avvia l’azione del vantaggio con un lancio strepitoso per Antenucci. Sempre più padrone della scena, uomo ovunque a cui affidare il pallone nei momenti di difficoltà. Personalità e idee, ormai titolare inamovibile.

Valente (Palermo): batte Farroni da due passi con un preciso colpo di testa, ma è davvero inspiegabile l’errore di posizionamento dei difensori della Juve Stabia. Poco dopo cerca il bis, ma non inquadra il bersaglio per un soffio.

Manconi (Albinoleffe): sfrutta nel migliore dei modi una serie di rimpalli in area di rigore per ristabilire la parità, merito anche di una bella giocata di Cori.

Costantino (Pro Vercelli): l’errore di Ranocchia spiana la strada ad una ripartenza letale, conclusa nel migliore dei modi dall’attaccante. Un sinistro in diagonale imprendibile per il portiere della Juve.

D’Ursi (Bari): Antonucci fa la giocata, lui si inserisce bene e timbra il cartellino. Nella ripresa, proprio quando il Foggia sembrava potesse rientrare in partita, chiude ogni discorso con la classica traiettoria perfetta.