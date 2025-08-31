Ufficiale
Foggia, dal Taranto c'è De Simone: il portiere arriva in rossonero in prestito
Nuovo innesto per il Foggia. La formazione pugliese ha infatti annunciato l'ingaggio in prestito dal Taranto di Luca De Simone. Questo il comunicato ufficiale: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del portiere Luca De Simone alla SS Taranto.
La società desidera ringraziare Luca per la dedizione e l’impegno profusi in questi anni con la maglia rossonera, augurandogli le migliori soddisfazioni per questa nuova avventura professionale".
