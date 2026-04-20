Foggia, invasione al 'Veneziani'. Eposcopo: "Profondamente turbati dall'accaduto"
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Dopo i fatti di Monopoli che hanno visto i tifosi del Foggia fare invasione di campo al 'Veneziani' arriva la presa di posizione del Sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo tramite una nota ufficiale:
"Quanto accaduto ieri sera allo Stadio Veneziani di Monopoli, nel corso della partita tra Monopoli e Foggia Calcio 1920, ci ha profondamente turbato.
Come Amministrazione comunale, sentiamo il dovere di prendere posizione e ribadire con chiarezza che episodi come questi sono inaccettabili. Ledono la dignità dello sport, offendono il lavoro di chi - in campo e fuori - si impegna ogni giorno con dedizione, e gettano un’ombra ingiusta su una città che merita ben altro”.
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