Reggiana, idea Coulibaly per il centrocampo. Al SudTirol può andare Mendicino

Per rinforzare il proprio centrocampo la Reggiana starebbe guardando in casa SudTirol. Il profilo seguito dal club emiliano sarebbe infatti quello di Mamadou Coulibaly, classe ‘99 che il club altoatesino ha tesserato da svincolato lo scorso luglio, facendogli firmare un contratto fino a fine anno con rinnovo automatico in caso di salvezza e che finora ha collezionato 13 presenze con un gol all’attivo. Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che potrebbe andare in porto uno scambio con quel Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006 che ha trovato poco spazio in questa stagione – solo 7 presenze per un totale di 188 minuti in campo – che è di proprietà dell’Atalanta.

Servirà dunque il benestare della società orobica per permettere al giovane di trasferirsi alla corte di Castori e chiudere lì la stagione, mentre Coulibaly si trasferirebbe a Reggio a titolo definitivo, o in prestito con riscatto dopo aver prolungato col SudTirol.

Il senegalese piace essendo un profilo più esperto rispetto all’italiano e maggiormente adatto a giocare in una linea mediana a due essendo un calciatore di gamba e fisico che può rivestire il ruolo di mediano andando così a dare il cambio ai due titolari Reinhart e Charlys nel 3-4-2-1 del tecnico Dionigi. Per Coulibaly sono 159 le presenze, con 12 reti in Serie B, a cui si aggiungono anche 24 presenze in massima serie, con due reti.