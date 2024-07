Ufficiale Giana Erminio, accordo annuale con opzione per l'ex Desenzano Mattia Alborghetti

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mattia Alborghetti che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione sull'anno successivo.

Milanese, classe 2003, Mattia è un difensore in grado di ricoprire diversi ruoli. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, esordisce in una Prima Squadra a soli 16 anni, nelle fila del Pontisola in Serie D. L'anno successivo veste i colori della Pergolettese e nella stagione 2017/2018 quelli della Virtus Bergamo. Vince con la maglia del Lecco il campionato di Serie D 2018/2019 e resta in C con la squadra lariana anche i primi mesi della stagione successiva, ma a dicembre rescinde e torna al Ponte San Pietro, dove rimane per tre stagioni. Gli ultimi due anni li gioca con la maglia del Calcio Desenzano vincendo, nella stagione 2022/2023, il premio di miglior difensore della categoria ,assegnatogli dal Contest organizzato da Tuttosport, Corriere dello Sport Stadio e LND tra i 165 club di Serie D.