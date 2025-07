Ufficiale Giana Erminio, altro rinnovo di peso: Marotta firma un annuale. Sarà alla 13ª stagione

Dopo il capitano Daniele Pinto, la Giana Erminio ha annunciato il rinnovo anche del suo vice Matteo Marotta per un'altra stagione. Per il centrocampista si tratterà della tredicesima stagione con la maglia del club di Gorgonzola. Questo l'elenco completo:

"A.S. Giana Erminio è lieta di comunicare il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 del calciatore Matteo Marotta, in biancazzurro per la 13ª stagione sportiva.

Ambasciatore del “Club dei 100 Lega Pro” al pari del compagno di reparto Daniele Pinto, il classe 1989 Matteo Marotta è arrivato alla Giana nella stagione 2009/10 in Eccellenza e ci è rimasto fino alla stagione 2017/18 in Serie C, periodo in cui ha contribuito al triplice salto consecutivo che ha portato la squadra di Gorgonzola in Lega Pro, scaturito dopo la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione nella stagione 2010/11. Dopo aver vestito le maglie di Piacenza, Lécco e Sanguiliano, nel 2022/23 torna alla Giana in Serie D e vince il quarto campionato in biancazzurro. Nella stagione appena conclusa ha all’attivo 48 presenze e 2 gol fra campionato, Coppa Italia e Playoff".