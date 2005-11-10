Ufficiale Pescara, rinforzo in difesa: preso Francesco Donati

Il Pescara ufficializza l'ingaggio del difensore Francesco Donati, che firma un contratto biennale con il club abruzzese.

Nuovo rinforzo per il Pescara in vista della prossima stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Francesco Donati, che ha sottoscritto un contratto biennale e porta con sé una solida esperienza tra Serie B e Serie C.

Pescara, ufficiale l'arrivo di Francesco Donati: firma per due stagioni

Pescara Calcio comunica di aver acquisito su base biennale, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Donati.

Nato a Livorno 25 anni fa, il difensore toscano ha collezionato 127 presenze in C con Ternana, Livorno e Juve Stabia e 20 in B con l'Ascoli e 1 con il Lecco.

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