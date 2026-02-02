Ufficiale
Ospitaletto, arriva dall'Atalanta il difensore centrale Pietro Tornaghi
L’Ospitaletto Franciacorta annuncia l’arrivo del difensore centrale Pietro Tornaghi in prestito dall’Atalanta.
Il nuovo acquisto arancioblù ha scelto il numero di maglia 19.
Ecco le sue prime parole: «Sono molto felice di essere qui all’Ospitaletto Franciacorta. Arrivo con tante motivazioni: voglio giocare con continuità, fare qualche gol, dare il mio contributo per non incassare reti e soprattutto raggiungere l’obiettivo della salvezza».
