Ufficiale Giana Erminio, tra i pali arriva Moro. È in prestito annuale dal Perugia

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Moro, che arriva in prestito dal Perugia fino al 30 giugno 2025.

Portiere classe ’04, è cresciuto nel settore giovanile del Perugia in Serie B, dove ha giocato sino in Primavera 2. Nel gennaio 2023 la prima esperienza in una Prima Squadra, alla Paganese in Serie D, dove gioca 18 partite sino al raggiungimento dei playoff. Nella stagione 2023/24 veste la maglia dell’ambizioso Piacenza, dove gioca da titolare per tutto il campionato sino alla semifinale playoff, conquistando 14 clean sheet".