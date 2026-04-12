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Giannotti 'osservato speciale' della Pro Vercelli. Lo scout del club oggi a vedere il Trento
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Decisamente molto attiva sul mercato la Pro Vercelli, che sta già programmando la stagione futura in attesa poi che termini quella attuale, che vede la bianche casacche ancora in corsa per la griglia playoff.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, questo pomeriggio, il capo scout del club piemontese Gabriele Grizzuti sarà presente al 'Tombolato' per assistere a Cittadella-Trento, con l'attaccante gialloblù Pasquale Giannotti osservato speciale; il classe 1999, legato fino al 30 giugno 2027 al Trento, è finito nel mirino della Pro, e le prime osservazioni da vicino inizieranno quindi nel pomeriggio. Per vedere poi quelli che potranno essere i successivi sviluppi estivi di questi primi sondaggi.
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