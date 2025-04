Ufficiale Triestina, contratto d'apprendistato per i giovani Kosijer, Izzo, Bagnoli e Davanzo. La nota

Quattro giovani del nostro vivaio hanno ufficialmente siglato il primo contratto di apprendistato, quattro ragazzi tra i quali c’è chi ha già esordito in prima squadra e chi ha l’obiettivo di compiere gli ultimi step che mancano per raggiungere lo stesso traguardo, non certo punto di arrivo ma importante punto di partenza per le rispettive carriere.

Simone Kosijer, centrale classe 2006, da pilastro difensivo della Primavera è da tempo entrato a pieno titolo non solo negli allenamenti con la prima squadra, ma ha anche avuto l’opportunità di esordire in Serie C nel corso della partita interna contro la Pro Patria.

Matteo Izzo, difensore centrale classe 2008 in forza agli Under 17 di Simone Benecchi, è ormai stabilmente da diverse settimane agli ordini di Attilio Tesser negli allenamenti con la prima squadra.

Edoardo Bagnoli, laterale sinistro classe 2008 anch’egli facente parte della nostra Under 17, è passato in pianta pressoché stabile con la Primavera ed ha avuto modo di prendere parte a diverse sedute d’allenamento con la prima squadra.

A chiudere il poker di giovani alabardati ad aver firmato il primo contratto di apprendistato, il centrocampista classe 2008 Tommaso Davanzo, nel gruppo dell’Under 17 in piena corsa per un piazzamento playoff ed attenzionato dallo staff tecnico della prima squadra, con la quale ha già avuto modo di allenarsi.

Ai nostri quattro ragazzi le più sincere congratulazioni da parte di tutto il club per questo primo importante traguardo.