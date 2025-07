Ufficiale Vis Pesaro, tesserato il portiere Guarnone: ha firmato un annuale. La nota del club

Rientrato in Italia nella scorsa estate per vestire la maglia la maglia della Vogherese in Serie D (17 presenze) dopo una lunga esperienza all’esterno che lo ha visto vestire le maglie di Chiasso in Svizzera, Birkirkara e Valletta a Malta ed Etar in Bulgaria, per il portiere Guarnone c’è ora il ritorno in quella Serie C assaporata brevemente nel 2018/19 quando venne tesserato dal Matera. Il calciatore ha infatti firmato un contratto con la Vis Pesaro. Questo il comunicato:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Guarnone. Portiere, classe 1999, ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Guarnone si mette in luce per temperamento e crescita costante, mostrando sin da subito leadership e capacità di guidare il reparto difensivo. Dopo l’esperienza con la Primavera rossonera, acquisisce maggior consapevolezza tra i professionisti vestendo le maglie di Chiasso (Challenge League svizzera), Birkirkara e Valletta (Premier League maltese). A luglio 2024 fa il suo rientro in Italia e passa alla Vogherese, in Serie D, dove dimostra la sua affidabilità. Le sue qualità tecniche arricchiranno il nostro organico nella stagione 2025/2026, con l’augurio di raggiungere insieme importanti traguardi sportivi".