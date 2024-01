Ufficiale Gubbio, risolto anticipatamente il prestito di Brogni. Torna all'Atalanta

È con una nota ufficiale che il Gubbio "comunica di aver risolto anticipatamente il prestito del difensore Giorgio Brogni che torna all’Atalanta, società che ne detiene il cartellino. A Giorgio, che a causa di un infortunio prolungatosi oltre quanto ipotizzato, non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra, il grazie dell’AS Gubbio per il contributo e l’augurio di proseguire nel migliore dei modi la sua carriera".