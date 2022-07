ufficiale Ancona, dall'Atalanta ecco Brogni. Il terzino si trasferisce in prestito

L’U.S. Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta, per il prestito del calciatore Giorgio Brogni. Il difensore classe 2001, cresciuto nel vivaio nerazzurro, lo scorso anno e nella prima parte di stagione, ha vestito la maglia della Feralpi Salò, totalizzando 43 presenze. Poi il passaggio alla Paganese (16 apparizioni). Adesso l’avventura in biancorosso. Il terzino sinistro con le giovanili dell’Atalanta ha vinto due campionati Under 19 e una Supercoppa.