Ufficiale Il Foggia beffa la Torres. E bomber Murano firma un biennale con i rossoneri

Sembrava potesse arrivare alla Torres, ma alla fine il Foggia ha effettuato il sorpasso: ed ecco quindi che Jacopo Murano si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Come da nota ufficiale, "Murano, attaccante classe 1990 nato a Potenza, cresce calcisticamente nello Sporting Genzano e nel Campobasso. Nel 2010 fa il suo esordio tra i professionisti con il Taranto. Dal 2011 veste le maglie del San Marino, AC Montichiari, Brindisi, Monopoli, Grosseto, Recanatese e Savona in serie D. Nel 2017 approda nuovamente tra i professionisti con la maglia della Spal e del Trapani. Nel 2018/19 indossa i colori del Potenza. Due anni dopo passa al Perugia in serie cadetta. Nella stagione 2021/22 diventa un giocatore dell’Avellino. Dal 2023 va in prestito al Potenza. Nell’ultima stagione ha militato nel Picerno realizzando 20 reti diventando così il capocannoniere del Girone C – Serie C Now. Nella sua carriera ha totalizzato – tra i club di serie B e C – 313 presenze, 102 gol e 9 assist".

Ai canali ufficiali del club, ecco le sue prime parole in rossonero: “È una grande gioia per me arrivare a Foggia e indossare i colori rossoneri. Conosco la passione di questa piazza e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Forza Foggia”.