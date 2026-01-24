Ufficiale
Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Ne avevamo parlato proprio ieri, e nella tarda serata, nel bel mezzo della conferenza stampa, è arrivata l'ufficialità, non però resa nota tramite un comunicato: a ogni modo, Raffaele Di Napoli è il nuovo allenatore del Giugliano, che solo sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un post con la foto di dirigenza e mister corredato dalla frase "Raffaele Di Napoli è il nostro nuovo allenatore".
Ricordiamo che sarà il quarto di questa annata, che era iniziata con Gianluca Colavitto, che aveva preferito risolvere poi il contratto, e proseguita con Mirko Cudini, esonerato poi per fare spazio a Eziolino Capuano, che nelle ultime dieci gare ha collezionato un solo punto.
