Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"

“E’ un pareggio che mi porta a essere ottimista, devo dare merito ai miei ragazzi che hanno fatto una prova straordinaria contro una squadra che lotta per il vertice. Vedendo la classifica possiamo essere soddisfatti, a me interessa trasmettere ai miei ragazzi quello spirito battagliero che ho visto ancor prima delle idee. La partita è stata strepitosa. La Salernitana, nei primi minuti, ci è venuta addosso, ma li abbiamo fatto palleggiare frontalmente. Non hanno mai creato grandi occasioni, bravi noi a cambiare più volte sistema di gioco proponendo calcio con ritmi alti. La nostra salita è ripida, ma sono convinto che riusciremo ad arrivare all’obiettivo. Tutti si sono sacrificati e hanno lottato, la situazione resta difficile ma la mentalità fa la differenza e sono fiducioso. Rigore? Faccio l’allenatore e ho tanti pensieri, ma secondo me ci poteva stare. Ha toccato prima la gamba, ma il braccio era aperto.

Ognuno porta acqua al proprio mulino, ma accettiamo la decisione dell’arbitro. Tutto compensato dal palo colpito da Lescano nel finale. Io devo concentrarmi sul campo. Non vorrei essere frainteso, ma speravo addirittura di poterla vincere come testimoniano i cambi. Loro si sono sbilanciati e c’erano gli spazi per creare difficoltà con D’Agostino mezzala e Balde al fianco di Ogunseye. Abbiamo mosso la classifica in un campo bellissimo, per noi è stato un onore pareggiare a Salerno. La Salernitana? Ero convinto che avrebbe giocato Gyabuaa regista, l’ho immaginata così. Ero certo che Raffaele non avrebbe cambiato formazione dopo due vittorie in trasferta”. Queste le parole del tecnico del Giugliano Raffaele Di Napoli in conferenza stampa.