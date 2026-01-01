Giugliano, nota del club: sospesa la squalifica al tecnico Raffaele Di Napoli
Nota del Giugliano in merito alla squalifica comminata dal Giudice Sportivo di Serie C al tecnico Raffaele di Napoli. Ecco il testo:
La Società Giugliano Calcio 1928 comunica che la Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C., a seguito del reclamo della società assistita dall’avv. Rolando Favella e dell’udienza svoltasi in data odierna, con propria ordinanza ha disposto la sospensione della squalifica per due giornate irrogata al tesserato Raffaele di Napoli.
Quest’ultimo sarà regolarmente in panchina nella gara di domenica contro la Salernitana
