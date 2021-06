Il Monterosi giocherà a Viterbo. Ma la Viterbese precisa: "Non sono stati sottoscritti accordi"

Con la prima storica promozione in Serie C, il Monterosi, come dichiarato dal presidente Luciano Capponi, sarà costretto a trovare uno stadio alternativo, che pare essere quello di Viterbo. Ma in merito, la formazione gialloblù ha precisato quanto segue:

"La U.S. Viterbese 1908 comunica che, sebbene sia in atto una trattativa con la società Monterosi FC per la disputa delle gare ufficiali della prossima stagione sportiva del suddetto club promosso in Lega Pro, nulla è stato definito.

La U.S. Viterbese 1908, a tutela degli interessi del Comune, della città e di tutti gli investimenti fatti nel tempo, intende precisare la propria disponibilità a supportare una realtà emergente come quella del Presidente Capponi. Per poter dare in uso lo stadio “Enrico Rocchi”, però, sono necessarie garanzie tecnico-finanziarie atte a salvaguardare le strutture e il corretto svolgimento del prossimo campionato.

Nell’apprendere con stupore le notizie circolate negli ultimi giorni, la società gialloblù intende sottolineare che nessun accordo è stato sottoscritto"