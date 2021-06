Monterosi promosso in C, il presidente Capponi: "Penso già alla B, prenderemo 5 top players"

Intervistato da Tuttoc.com il presidente del Monterosi Luciano Capponi ha parlato del progetto che ha portato la squadra laziale, con sede in un piccolo comune della Tuscia, fra i professionisti superando piazze prestigiose come Latina, Nocerina o Savoia: “Questo progetto si chiama No Fair No Play e prevede un messaggio all'interno del calcio. Io non sono in questo mondo per il business o per la visibilità, ma perché, essendo il calcio la vetrina mediatica più importante del paese, ti consente di veicolare messaggi e che con il professionismo posso veicolare in maniera ancora più efficace. Il messaggio che voglio far passare riguarda l'etica, la cultura dello sport, l'educazione dei bambini e la creatività, in breve voglio riuscire a far tornare il calcio un gioco. - continua Capponi - Quello che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo è stata la cura dei dettagli e questa si ottiene grazie all'esperienza. Il nostro segreto è molto semplice e si chiama unità. Io in mezzo alla squadra non sono il presidente ma sono Luciano, può sembrare qualcosa da folklore paesano ma è stato il motivo portante della possibilità di realizzare sogni come questo della Serie C. Tra l'altro leggevo ieri che Monterosi con 4000 abitanti è il paese più piccolo ad aver mai raggiunto la terza serie. Futuro? Noi lavoriamo già da quattro mesi per la Serie C e abbiamo già fatto tutte le operazioni amministrative e burocratiche per essere pronti. Ho messo nei posti importanti solo personaggi top, dalla direzione generale all'ufficio stampa. Posso già confermare che tutto lo staff e buona parte dei giocatori verranno confermati perché lo meritano. A questo gruppo aggiungeremo una decina di giocatori tra cui cinque che sono veri top per la categoria. Per me la Serie C è solo un passaggio, io sto già pensando alla Serie B. Giocheremo a Viterbo e ci chiameremo Monterosi Tuscia visto che abbiamo lavorato con tutte le realtà del territorio in questi anni, ma in futuro ci chiameremo Dragon Tuscia , perché il posto in cui abito si chiama Terra dei Draghi"