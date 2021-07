Il Pescara celebrato da Euro2020: complice il trittico Nazionale Insigne-Verratti-Immobile

Finisce sui canali ufficiali di Euro 2020 il Pescara, con il profilo Twitter della competizione che celebra la promozione del club in Serie A, datata 2012: a sancirla il trio formato da Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile.

Tutti e tre ora in Nazionale, e impegnati questa sera nella semifinale contro la Spagna.

🇮🇹 Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile together at Pescara 9 years ago in Serie B 😮

The trio helped their club secure promotion to Serie A 💪#EURO2020 pic.twitter.com/YUzonQauPd

