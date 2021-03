Il rinvio di Olbia-Como blocca il calendario di Serie C. Binda: "Playoff possono slittare"

Il nuovo rinvio del recupero della 28^ giornata di Serie C fra Olbia e Como sarà, molto probabilmente, decisivo per le sorti del finale di stagione del campionato di terza serie. A causa di tale rinvio, infatti, sono terminai tutti gli slot disponibili in calendario per la disputa delle gare posticipate. Come riporta Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “A questo punto è impossibile finire il campionato il 25 aprile: ci sarà dunque una variazione del calendario e uno slittamento dei playoff di almeno una (o forse due) settimane”.