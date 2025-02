Ufficiale Il Trento si rafforza con un nuovo innesto in società: il gruppo Paterno affianca Giacca

vedi letture

Trento, 14 Febbraio - Si è svolta questa mattina allo Stadio Briamasco la conferenza stampa che ha ufficializzato l’ingresso del Gruppo Paterno nella compagine societaria di A.C. Trento 1921, un passo significativo per il futuro del Club, volto a rafforzare ulteriormente la struttura e a consolidare la crescita societaria nel panorama calcistico nazionale. L’annuncio è stato dato dal Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, da sempre sostenitore di questa operazione, dal Consigliere di Amministrazione dell’A.C. Trento 1921, Alessandro Penasa e dall’Amministratore Delegato del Gruppo Paterno, Mirco Paterno. Quest’operazione consolida ulteriormente la base societaria, che si arricchisce così del contributo di una delle più rilevanti realtà imprenditoriali del Nord Est italiano, da sempre fortemente radicata nel territorio trentino.

Le parole dei protagonisti:

MAURO GIACCA (Presidente A.C. Trento 1921)

«L’ingresso del Gruppo Paterno all’interno della compagine societaria, rappresenta un passo fondamentale per il progressivo sviluppo di A.C. Trento 1921. Il nostro obiettivo deve essere quello di continuare a crescere stagione dopo stagione. Vogliamo strutturarci e organizzarci sempre meglio per provare a raggiungere nuovi traguardi. La nostra è la società della comunità, per questo siamo contenti di poter accogliere degli altri amici che rappresentano un’importante realtà imprenditoriale del territorio. Da quando, dieci anni fa, un gruppo ha unito le forze per costruire questo Club, abbiamo continuato a crescere sia dal punto di vista organizzativo sia da quello strutturale. L’ingresso del Gruppo Paterno come socio, dopo averci supportato per anni come sponsor, rappresenta una conferma tangibile di questo percorso. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di crescere ulteriormente e di affrontare con maggiore solidità le sfide che si presenteranno in futuro».

ALESSANDRO PENASA (Consigliere di Amministrazione A.C. Trento 1921)

«Sono felice perché l’ingresso in società del Gruppo Paterno rappresenta per tutti noi un motivo di grande soddisfazione. Quando, come Dao-Conad, abbiamo scelto di entrare nel progetto Trento, lo abbiamo fatto con una visione chiara: creare sinergie e valorizzare il territorio. Il Gruppo Paterno è una delle realtà con cui quotidianamente collaboriamo maggiormente e poterlo avere al nostro fianco anche in questa avventura calcistica è la conferma che stiamo seguendo la giusta direzione. Il fatto di riuscire a coinvolgere nuove aziende di altissimo livello è un ulteriore passo nella direzione di crescita e sviluppo che intendiamo perseguire come club. L’organizzazione societaria deve prescindere dai risultati sportivi: il nostro obiettivo deve essere quello di costruire un club strutturato, in grado di affrontare con ambizione le sfide che ci attenderanno in futuro».

MIRCO PATERNO (Amministratore Delegato Gruppo Paterno)

«Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mauro Giacca e il Consigliere di Amministrazione Alessandro Penasa. È soprattutto grazie a loro che oggi scegliamo con convinzione di entrare a far parte di A.C. Trento 1921. Il Gruppo Paterno ha sempre creduto nella forza e nel valore dello sport come motore di crescita sociale ed economica. Questo passo è la naturale evoluzione del nostro legame con la società, alla quale siamo vicini da anni in qualità di sponsor. Nelle ultime stagioni, grazie all’impegno costante e alla dedizione di tutta la Dirigenza e del Consiglio di Amministrazione, il Trento ha saputo crescere e consolidarsi come una società solida e ambiziosa, capace di portare avanti un progetto serio e concreto. Il nostro legame con il Trentino è profondo e radicato, pertanto siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo a una realtà sportiva che rappresenta con orgoglio la nostra terra. Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze per affrontare con determinazione le sfide che ci attenderanno nei prossimi anni».

IL GRUPPO PATERNO

Nato grazie alle competenze imprenditoriali dei fratelli Domiziano, Sergio e Franco, il gruppo, diventato nel corso degli anni una delle più importanti realtà imprenditoriali del Nord Est italiano, è composto da 20 società, tutte insediate in Trentino. Alla storica dirigenza si è affiancato un team di manager cresciuti insieme ai fratelli Paterno, che coordinano le attività e le risorse umane delle singole aziende. Negli ultimi anni, anche le nuove generazioni, con Mirco e Nadia, hanno iniziato ad assumere ruoli di responsabilità. Il gruppo conta oltre 1.000 dipendenti e un fatturato di 200 milioni di euro. Le società controllate dalla holding di famiglia sono: Eurobrico, Xlam Dolomiti, Paterno Innovazione Immobiliare, CasaTua, Funivie Lagorai e Melagorai.