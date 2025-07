Ufficiale Il Vicenza si rinforza a centrocampo. Contratto biennale per Rada

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Vicenza comunica un nuovo volto per il centrocampo biancorosso: a sottoscrivere un accordo biennale con il club - con validità quindi fino al 30 giugno 2027 - è stato Armand Rada, talentuoso calciatore che nelle ultime due stagioni sportive ha vestito la maglia del Trento, sempre in Serie C.

Ora il passaggio al Lane:

"La società LR Vicenza comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Armand Rada, sino al 30 giugno 2027.

Rada, centrocampista classe ’99, nelle ultime due stagioni al Trento è sceso in campo in 57 occasioni nelle diverse competizioni, siglando 5 reti e fornendo 5 assist. Inoltre, in carriera ha vestito, in Serie C, le maglie di Virtus Entella e Renate, per un totale di 156 presenze, 8 reti e 11 assist.

Benvenuto Armand!".