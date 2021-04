Imolese, altra rivoluzione. In panchina oltre a Mezzetti ci sarà il presidente Spagnoli

All'indomani dell'ufficialità dell'esonero di Pasquale Catalano dalla guida dell'Imolese e la successiva nomina del tecnico della Primavera Lorenzo Mezzetti quale suo successore, TuttoC.com propone la notizia secondo la quale Lorenzo Spagnoli, presidente del club emiliano da domenica contro il Cesena siederà in panchina assieme al giovane tecnico. "In questo momento meritiamo di arrivare ultimi. Stiamo dimostrando di essere inadeguati per la Serie C. Voglio metterci la faccia" ha dichiarato dopo la sconfitta di Ravenna.